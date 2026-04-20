Chofer que murió en Santiago tras ataque de motoristas dejó cinco hijos en la orfandad

Momento en que Deivi Carlos Abreu Quezada fue atacado por motoristas en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Deivi Carlos Abreu Quezada, el chofer de un camión recolector de basura en Santiago que murió tras ser atacado con armas blancas por motoristas, dejó en la orfandad a cinco hijos, dos de ellos menores de edad, según informó este lunes su hermana, Celine.

Su pariente adelantó que la familia también emprenderá acciones legales para que se haga justicia.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Celine en una entrevista radial para El Sol de la Mañana, entre los hijos del fallecido hay menores de seis y 10 años, además de otros de 17, 18 y 23 años.

Celine explicó que su hermano era oriundo de Constanza y se trasladó a Santiago en busca de mejores oportunidades laborales. Lo describió como un hombre trabajador, dedicado al sustento de su familia. Tenía más de nueve meses como empleado de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa).

Sobre el hecho, indicó que, según los videos que poseen, el conflicto se habría originado tras un roce con una motocicleta en medio de una congestión vehicular. Posteriormente varias personas persiguieron en motores y agredieron a Abreu Quezada con arma blanca, heridas que le causaron la muerte.

"Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes estuvieron ahí", expresó la hermana de la víctima al referirse al proceso judicial que procura sostener contra los involucrados.

También señaló que representantes de la empresa para la cual laboraba su hermano se acercaron a la familia tras lo ocurrido, aunque espera mayores detalles sobre la asistencia que recibirán.

El Ministerio Público depositó anoche ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medidas de coerción contra siete motociclistas vinculados a la muerte del conductor. El órgano acusador pide la imposición de prisión preventiva contra los imputados.

Acciones legales y medidas tomadas por el Ministerio Público

Los procesados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz Cruz. Una octava persona no identificada por las autoridades está prófuga.

El Ministerio Público ha calificado el caso como asesinato y asociación de malhechores.