Muere hombre tras impactar su motocicleta con un camión en La Romana
Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la avenida Profesor Juan Bosch
Un hombre falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito que se registró en la avenida Profesor Juan Bosch, provincia La Romana.
Versiones preliminares establecen que el hoy occiso conducía una motocicleta que impactó con un camión.
- Por el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, quien murió en el mismo lugar del accidente, tras los fuertes golpes que recibió durante el impacto.
Proceso de investigación
Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el accidente para esclarecer el hecho.
Un muerto y un herido en accidente de tránsito en El Seibo
Al lugar acudieron agentes de tránsito, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, Policía Nacional, y un médico legista para realizar el levantamiento del cadáver.