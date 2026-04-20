Muere hombre tras impactar su motocicleta con un camión en La Romana

El accidente ocurrió en tramo de La Romana de la avenida Profesor Juan Bosch. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito que se registró en la avenida Profesor Juan Bosch, provincia La Romana.

Versiones preliminares establecen que el hoy occiso conducía una motocicleta que impactó con un camión.

Por el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, quien murió en el mismo lugar del accidente, tras los fuertes golpes que recibió durante el impacto.

Proceso de investigación

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el accidente para esclarecer el hecho.

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Al lugar acudieron agentes de tránsito, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, Policía Nacional, y un médico legista para realizar el levantamiento del cadáver.