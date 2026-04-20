Testigo que filmó a chófer ultimado por motoristas en Santiago explica por qué no intervino

Deivy Carlos Abreu Quezada al momento de ser atacado por los motoristas. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre que grabó el ataque y luego entrevistó mientras se desangraba a Deivy Carlos Abreu Quezada, el chófer de un camión recolector de basura en la provincia Santiago que murió tras ser atacado con arma blanca por una turba de motoristas afirmó sentirse "adolorido" por la tragedia.

En un video que circula en redes donde no muestra su rostro, extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y dijo que no estaba desde el principio de la trifulca entre el hoy occiso y los motoristas, sino que se "encontró" con el problema frente al Palacio de Justicia de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/69e3e87f02ad5rd742-206-c695102c.jpeg Deivi Carlos Abreu Quezada (FUENTE EXTERNA)

"El problema se originó cerca de la zona franca y me encontré con la situación frente al palacio de justicia, o sea, no pude grabar el problema desde que inició", expresó el individuo.

El hombre explica que una vez se encuentra con la turba de motoristas detrás del camión entrando al palacio, él inició la grabación y que cuando ve que el chófer se le acerca continúa filmando ya que su intención era "preguntarle quiénes eran sus familiares y dónde están, para que ellos logren identificarlo y sepan lo que estaba pasando".

Contactó al servicio de emergencias 911

Esta persona también agregó que, contrario a lo que se ha afirmado en redes sociales, él si llamó al número de emergencias 911 para que socorran al hoy occiso chófer del camión.

Dijo que una vez se llama al servicio de emergencias "no se puede hacer nada por el herido".

"Después que existe el 911 cuando hay un herido, sea por accidente, herido de bala, herida de arma blanca o algo por el estilo, cuando se llama al equipo de emergencias nadie puede recoger a ninguna persona que se encuentre bajo esa situación u otra similar", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/911-title-9045350e.png Logo del Sistema Nacional de atención a emergencias y seguridad 911 (FUENTE EXTERNA)

A pesar de lo dicho anteriormente no existe ninguna norma o legislación que prohíbe la asistencia de una persona en peligro de muerte una vez se contacta al servicio de emergencias.

El artículo 37 de la Constitución habla del derecho a la vida de cada dominicano, y el artículo 310 de la ley 63-17 establece que los ciudadanos deben de socorrer a cualquiera que haya sido víctima de algún accidente de tránsito.

No sabía cómo actuar

Por último, afirmó que en el momento no sabía cómo amarrar o apretar un torniquete. Dijo que después vio un video sobre eso en las redes y que aprendió, pero que en el momento no sabía y que por eso no hizo nada.

Momento de la tragedia

El pasado viernes 17 de abril el chófer de un camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, murió luego de ser perseguido por una manada de motoristas, quienes lo hirieron con un arma blanca dentro del parqueo del Palacio de Justicia en la provincia de Santiago, al norte del país.

Según informaciones preliminares, el conductor habría rozado una motocicleta y posteriormente abandonado el lugar del hecho, razón por la cual los motoristas lo persiguieron.

Un video captó la persecución y el momento en que Abreu Quezada fue apuñalado por uno de los motoconchistas con un arma blanca.

Audiencia contra implicados

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas implicados en la muerte del chofer de un camión recolector de basura.

Los acusados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.