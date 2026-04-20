"Qué dolor, como dejaron morir a ese muchacho": indignación por ataque de motoristas en Santiago

Momento en que el chofer de un camión de basura fue atacado por motoristas en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, falleció de forma violenta el viernes 17 de abril en la provincia Santiago tras ser perseguido por un grupo de motoristas, luego de un incidente de tránsito. El hecho ocurrió en la avenida Circunvalación, donde, tras un altercado con uno de ellos, el hombre se convirtió en víctima de una persecución que terminó de manera trágica.

La muerte de este trabajador ha generado indignación en el país por la forma en que fue perseguido y atacado con arma blanca, así como por los videos que circulan en redes sociales, en los que se observan sus últimos momentos. En las imágenes también se aprecia cómo intentaba pedir auxilio en medio de la situación.

Según esos videos, Abreu Quezada, conductor de un camión de desechos sólidos de la Compañía de Limpieza Urbana de Santiago (Comlursa), fue perseguido por varios motoconchistas a lo largo de la avenida. En un intento por resguardarse, se dirigió a un destacamento policial y al área de parqueo del Palacio de Justicia, donde habría solicitado ayuda sin obtener respuesta.

En ese momento, al intentar descender del vehículo, los motoristas lo alcanzaron y lo atacaron con un arma blanca, causándole heridas mortales. Aún con vida, Abreu Quezada intentaba resistir mientras pedía ayuda. Sin embargo, varias de las personas presentes no intervinieron y se limitaron a grabar lo ocurrido.

Los gritos de desesperación: "Me quieren matar"

En los desgarradores videos que circulan en redes sociales, se puede escuchar a la víctima gritar pidiendo auxilio. En medio de la situación, con la voz quebrada, Abreu Quezada logró narrar lo que había sucedido.

"Me interceptaron en el camino para matarme, ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara. Me paré en el cuartel y no me hicieron nada", afirmó.

Desesperado por encontrar ayuda, y tras el fracaso en su intento de refugiarse con las autoridades, el hombre continuó su angustioso relato mientras se desangraba:

"Ay Dios, me estoy desangrando, ay Dios mío, padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tú sabes que no hice nada malo, fueron ellos que me siguieron para matarme. Perdóname Señor, en el nombre de Jesús", expresó aguantando el dolor físico que lo consumía por la herida.

En otro video que ha circulado en redes sociales, se le escucha una y otra vez gritar: "¡Policía, policía!".

Su clamor se escuchaba en las calles, quedando captado en los celulares de varios transeúntes y motoristas, señalando con la mano a quienes lo querían linchar. "Me quieren matar aquellos, me quieren matar, policía", expresó.

Reacciones y clamor por justicia

En publicaciones de las redes sociales de Diario Libre , los usuarios han expresado comentarios exigiendo justicia y reflexionando sobre lo ocurrido.

"Que impotencia, que dolor como dejaron morir a ese muchacho. Dios mío..., y el otro grabando y grabando haciéndole preguntas en vez de auxiliarlo. Ese tipo debería ir preso, como es posible que tengas a una persona delante de ti desangrándose y a ti te importe más grabar que ayuda. Qué mundo estamos viviendo padre santo", escribió un usuario.

"Un crimen atroz. Un hombre que trabajaba honradamente y que le hayan hecho eso y es peor cuando uno se detiene a pensar que son los motoristas quienes se buscan los accidentes, entonces probablemente ese conductor ni tuvo culpa del incidente que desencadenó todo esto", resaltó otra usuaria.

"Que impotencia ante esos motoconchos y también esos que estaban ahí en el lugar y no le dieron auxilio a ese señor, ya que el hospital está cerca del palacio y lo dejaron desangrar", afirmó otro.

Otra ciudadana comentó: "Es desgarrador ver el dolor de esa hija, cuya dignidad refleja la bondad de su familia. Por más que se haga justicia, nada podrá borrar su dolor. Que Dios tenga misericordia de ellos y les brinde consuelo en estos momentos tan difíciles".

"Eso es terrorismo, ni más ni menos, esos tipos están por encima de la ley y los demás ciudadanos tenemos que someternos a sus reglas".

"Todos deben ir presos por el delito de persecución y homicidio. Más todo lo que le aplique la ley. La ley defiende demasiado a los motoristas y por eso ellos hacen lo que quieren con los demás conductores. Hasta mira cómo se vandalizan para ir y matar porque ellos sí".

"Cada vez que tienes un roce con un motor te caen en manadas".

"Esto se debe de tomar de ejemplo para que ninguna pandilla de motoristas intenten hacerlo nuevamente porque a ellos le encanta eso, consuelo para los familiares de ese señor".

En la red social X (anterior Twitter), las reacciones son similares, con usuarios denunciando lo que consideran un desorden creciente en los conflictos de tránsito.

"Esto se ha convertido en un país sin control. ¿Dónde están las instrucciones y autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes?", cuestionó un usuario.

Otro señaló: "Las autoridades están dejando a los motoristas hacer lo que les da la gana. Ese monstruo que se llama motoristas están cogiendo cada día más fuerzas. Ahora fue un conductor muerto, los otros días un vidrio de un carro roto y esto es diario. ¿Dónde llegará esto?".

Reacciones de autoridades

Ante la gravedad del caso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se pronunció calificando el hecho como una acción criminal ejecutada por un grupo violento.

Reynoso instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato contra los implicados, señalando que la víctima fue perseguida hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse para salvar su vida.

La magistrada afirmó además que el Ministerio Público hará todo lo posible para que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el caso no quedará impune y que los involucrados ya fueron identificados y detenidos para ser procesados judicialmente.

Raful también señaló que el problema es más profundo y que la sociedad debe reflexionar sobre los valores de convivencia, el respeto a la vida y el orden público.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, exigió que se aplique todo el peso de la ley contra los motoristas involucrados en el asesinato del chofer y aseguró que dará seguimiento al proceso judicial.

Una práctica que genera temor

Más allá del caso, el hecho vuelve a poner sobre el debate una situación que muchos conductores aseguran haber vivido o presenciado en las calles: los conflictos de tránsito con motociclistas.

En medio de un accidente o un simple inconveniente de tránsito con un motociclista, el conflicto suele escalar con rapidez. Lo que inicia entre dos personas puede transformarse en un hecho más tenso cuando otros motoristas se agrupan en el lugar, rodean al conductor e inician una confrontación.

En esos momentos, el temor no solo radica en el incidente en sí, sino en la posibilidad de que la situación se salga de control y derive en agresiones o tragedias mayores difíciles de contener.

En algunos casos, ciertos motoristas, aprovechan el accidente para exageran la magnitud de las lesiones o daños con el fin de obtener beneficios económicos, lo que añade un elemento de desconfianza en los conductores.

Proceso de coerción

El Ministerio Público depositó la noche del domingo 19 de abril la solicitud de medidas de coerción contra siete motociclistas vinculados al caso.

Los imputados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz Cruz .

El órgano acusador ha calificado el hecho como asesinato y asociación de malhechores , mientras continúa la búsqueda de un octavo implicado que permanece prófugo.