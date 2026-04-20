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Encuentran cadáver de una mujer en el "Callejón de la muerte" en Dajabón

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada telefónica sobre la presencia del cuerpo en un tramo solitario de lugar

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    Encuentran cadáver de una mujer en el Callejón de la muerte en Dajabón
    El cuerpo todavía no ha sido identificado. En las proximidades fueron encontradas una mochila azul . (FUENTE EXTERNA)

    Fue hallado este lunes el cadáver de una mujer en la zona conocida como el "Callejón de la muerte", en las inmediaciones del canal Juan Calvo, provincia Dajabón. El cuerpo presenta signos de violencia

    Según las informaciones preliminares, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada telefónica sobre la presencia del cadáver en un tramo solitario de lugar, considerado peligroso por los comunitarios.

    El cuerpo, correspondiente a una mujer aún sin identificar, presentaba evidente signos de violencia. En las proximidades fueron encontradas una mochila azul y una prenda íntima rosada.

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    Podría ser menor de edad

    De manera extraoficial, se presume que la víctima podría ser menor de edad.

    La escena atrajo a decenas de curiosos, mientras el cuerpo permaneció en el lugar por más de dos horas a la espera del médico legista y representantes del Ministerio Público.

    Residentes de la zona expresaron su indignación por la tardanza del levantamiento del cadáver y denunciaron que el área pudo haber ido contaminada, alegando que agentes de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) transitaron en reiteradas ocasiones cerca del cuerpo.

    • Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables. Se informó que se han iniciados las investigaciones para esclarecer el hecho.

    La comunidad clama por justicia y por mayor presencia policial para prevenir hechos similares en la zona como en otras.

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