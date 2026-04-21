Comunitarios relatan el hallazgo de la bebé sin vida en una cañada de Los Girasoles

Cañada donde fue encontrado el cuerpo de una bebé en Los Girasoles primero, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La comunidad de Los Girasoles Primero, en el Distrito Nacional, permanece consternada tras la aparición este martes del cuerpo sin vida de una niña de un año, identificada como Ruth Angélica Mota Martínez.

El cuerpo de la menor fue encontrado en una cañada de la calle 4, cerca de su vivienda. Estaba dentro de una mochilla es las aguas pestilentes.

De acuerdo con los reportes, la niña había sido reportada como desaparecida desde tempranas horas de la mañana, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de familiares y comunitarios.

Una vecina de la familia, que pidió mantenerse en condición de anonimato, confirmó que el cuerpo fue localizado en la cañada alrededor de la 1:20 de la tarde.

Miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y comenzar las investigaciones.

La misma vecina afirmó que la bebé vivía con su padre y sus hermanos, y lo catalogó como "un buen papá".

Diario Libre realizó un recorrido por varias calles del sector y estuvo frente a la vivienda donde reside el padre de la menor, que se encontraba cerrada.

Por otro lado, Yolanda Lorenzo informó que la niña visitaba el lugar "a veces". "Ella venía a veces, no sé si sé decirte bien, porque nunca salía de ahí, no sé si sé decirte bien", afirmó Lorenzo a Diario Libre.

Lorenzo pidió a las autoridades que aclaren el caso cuanto antes, debido a que en el sector hay más niños que podrían correr peligro.

Martina Félix, una comunitaria que se encontraba cerca del lugar donde fue encontrada la menor, expresó que, no sabe qué ocurrió este día, pero que era "una familia normal, con su niña y sus hermanitos".

La propietaria del colmado Daniel, ubicado a una esquina de donde fue hallado el cadáver, expresó que se dio cuenta de lo que ocurría cuando agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Policía entrevista a los padres

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la causa de la muerte de la bebé.

"Nuestros agentes, en coordinación con el Ministerio Público y la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, están ampliando las investigaciones para establecer de una manera precisa las causas de muerte de esta pequeña infante", declaró Pesqueira.

El oficial afirmó que se han entrevistado a varias personas, incluidos los padres, y se comenzó el levantamiento correspondiente como parte del proceso investigativo.