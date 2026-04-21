Hasta más de RD$200 mil: lo que gastan ciudadanos por proteger sus hogares del robo

Vivienda en el ensanche Ozama cuenta con cerca eléctrica, cámaras de seguridad y protección en el muro como medidas para reforzar la seguridad del hogar. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La instalación de cámaras de vigilancia, cercas eléctricas, alarmas y otros mecanismos de protección se ha convertido en una alternativa cada vez más común para ciudadanos de distintos sectores que buscan reforzar la seguridad en sus viviendas en un país donde se han denunciado 59,927 robos desde el 2025 hasta febrero del 2026.

Estos sistemas pueden implicar inversiones que rondan hasta los 200,000 pesos, dependiendo de la cantidad de equipos instalados, el tipo de tecnología y el costo de la instalación.

Jeniffer Gil, residente en la urbanización Brisa Oriental de la provincia Santo Domingo —que concentra la mayor cantidad de casos reportados de robos con 25,085—, decidió reforzar la seguridad de su vivienda. Dijo que ante la preocupación por posibles robos, comenzó a implementar distintas medidas para proteger su hogar.

En un primer momento optó por colocar alambres tipo trinchera sobre el muro perimetral, para dificultar el acceso. Con el paso del tiempo decidió ampliar la protección con la instalación de cámaras y una red de alarmas.

El sistema instalado en su vivienda incluye 11 cámaras y dos alarmas, con una inversión de 130,000 pesos.

Desde entonces se siente con mayor tranquilidad en su hogar. Aunque reconoce que ningún sistema puede evitar completamente los delitos, considera que estas herramientas pueden marcar una diferencia en situaciones de riesgo.

"Uno tiene que protegerse. No es que las cámaras o la alarma van a evitar todo el problema, pero mengua bastante", afirma.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional sobre robos por provincias, correspondientes al período 2025-febrero 2026, el Distrito Nacional sigue en la lista de los territorios donde se reportó la mayor cantidad de denuncias, un total de 11,740.

A este les siguen San Cristóbal con 4,811 reportes; Santiago, con 3,736; y La Altagracia con 2,743. También figuran La Romana con 1,671; Duarte, con 1,386; y San Pedro de Macorís con 1,291 casos.

Viviendas con medidas de protección

En el ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, numerosos residentes han optado por instalar cámaras, alarmas y otros mecanismos de seguridad en sus viviendas.

María, quien reside en la calle Mazonería, vive en el sector desde el 2011. Un año después de mudarse instaló cámaras de vigilancia y posteriormente un sistema de alarmas. "Como quiera los ladrones intentan meterse, pero suenan las alarmas", dice.

En el segundo nivel de su vivienda tiene seis cámaras, además de otras instaladas en la parte frontal de la casa y en el patio.

"La delincuencia está alta, estos ladrones no están fáciles. Aquí se han intentado meter tres veces, pero ya no pueden porque, desde que tocan, comienza a sonar la alarma y viene una patrulla (de la Policía)", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-2-3f91c9bd.jpeg Cámara de seguridad instalada en una vivienda del ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, como parte de las medidas adoptadas por residentes ante la preocupación por la delincuencia. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-4-a4a169d6.jpeg Botellas de vidrio incrustadas en la parte superior de una pared, utilizadas como medida para dificultar el acceso de intrusos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163219-7-4b5f0014.jpeg Reforzamiento de seguridad. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163219-3-aef3f094.jpeg Alambres de púas instalados en el techo y parte trasera de una vivienda en el Ensanche Ozama, una medida colocada tras un robo ocurrido hace aproximadamente una década. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-1-ac331fb3.jpeg Bombillo con cámara de seguridad instalado en una vivienda. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163219-6-b568a6d5.jpeg Edificio Residencial Bonaire, donde los residentes instalaron cámaras y otras medidas de seguridad tras varios robos de retrovisores de vehículos. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-3-eadf6669.jpeg Sistema de cámaras colocado en una casa del ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, una de las alternativas que utilizan ciudadanos para reforzar la seguridad de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

En el mismo sector, próximo al colegio Santa Teresa, una vivienda cuenta con varias medidas de seguridad visibles: cerca eléctrica, cámaras de vigilancia y protecciones en el muro conocidas popularmente como "diente de tiburón" o "cadillos".

En la calle Bonaire, Nelson García recuerda que hace unos 10 años tuvo que colocar alambres de púas en el techo y en la parte trasera de su casa, luego de que un ladrón ingresó al patio y lograra robar un radio.

En un edificio contiguo, el Residencial Bonaire, los moradores optaron por instalar cámaras de seguridad después de que en varias ocasiones sustrajeran los retrovisores de los vehículos estacionados.

Los comercios del sector también han reforzado sus medidas de protección. En el súper colmado La Bendición, ubicado frente al residencial Bonaire, se colocaron rejas en la entrada para atender a los clientes.

Según explica uno de los vendedores, la medida se tomó hace más de dos años luego de un asalto en el que sustrajeron dinero y bebidas alcohólicas.

¿Cuánto cuestan las medidas de seguridad para una vivienda?

De acuerdo con empresas consultadas por Diario Libre, el costo de un sistema de cámaras de seguridad puede variar según el tipo de equipo, la cantidad de cámaras y los costos de instalación.

Por ejemplo, uno básico con 12 cámaras (incluyendo audio, visión a color e instalación con cableado) puede valer aproximadamente 75,000 pesos. Este sistema incluye cableado en conduflex, un registro para DVR, un disco duro de un terabyte, y la posibilidad de visualizar las cámaras desde televisores o móviles.

Si se opta por uno con cámaras IP inalámbricas (que se pueden visualizar a través de una aplicación en el celular), el costo aproximado sería de 111,970 pesos para un total de 10 cámaras. Por otro lado, un sistema de cámaras análogas (que requieren un grabador y monitor, y no permiten el acceso directo desde el celular) tiene un costo cercano a 90,900 pesos para la misma cantidad de cámaras.

Existen otras medidas de seguridad, como las cercas eléctricas que se cotizan por metro lineal. El costo por metro puede variar entre 850 y 975 pesos, dependiendo de la cantidad a instalar y de las condiciones de la pared.

Para una vivienda con 175 metros lineales de perímetro, si el precio por metro es 975 pesos, el costo total solo del cerco electrificado sería de 170,625 pesos. Si se incluyen otros equipos como sirenas, baterías, controles y materiales de instalación, el presupuesto final ascendería a 226,648 pesos con impuestos incluidos.

En algunas viviendas también se instalan mallas ciclónicas, cuyo costo es de 1,750 pesos por metro lineal. Para un perímetro de 100 metros, el precio total de la malla ciclónica sería de 175,000 pesos.

En cuanto a las protecciones en los muros, uno de los productos más utilizados es el alambre tipo trinchera, que cuesta 950 pesos por rollo de 10 metros, mientras que los "dientes de tiburón" o "cadillos" tienen un costo de 950 pesos por metro lineal.

Los sistemas de seguridad, pueden incluir videoporteros o intercomunicadores con cámara, los cuales permiten identificar a los visitantes antes de abrir la puerta. Estos equipos tienen un costo aproximado de 8,500 pesos, más 1,500 pesos por cables y materiales adicionales, y 7,950 pesos por instalación.

El sistema de videoportero puede ampliarse con pantallas adicionales o cerraduras eléctricas. El precio de un monitor extra es de 7,900 pesos y la cerradura eléctrica instalada tiene un costo de 4,900 pesos.

Residenciales con control de acceso

Algunos complejos residenciales en Santo Domingo Este también han optado por reforzar sus medidas de seguridad mediante controles de acceso y vigilancia en las entradas.

En el Residencial Villa Oriental, un vigilante controla el ingreso de vehículos y visitantes.

"Se deben evaluar para asegurarse a dónde van. Si es residente no se le pide documento, pero si es visitante se le solicita cédula o licencia", explica Manzueta, encargado de la seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163218-2-d7e3b840.jpeg Vigilante solicita documento a un conductor antes de permitir el acceso al Residencial Villa Oriental, donde se aplica control de entrada para residentes y visitantes. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-10-4526bd0d.jpeg Cerca eléctrica instalada en un edificio residencial del Distrito Nacional, una medida de seguridad cada vez más común. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-9-417dd44f.jpeg Alambre de seguridad colocado sobre un muro como mecanismo de protección en viviendas. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163218-1-79bc3fff.jpeg Control de acceso en la entrada del Residencial Amanda II, donde el personal de seguridad verifica la identidad de los visitantes. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-20-a67f5d54.jpeg Mallas instaladas en los balcones del edificio Leonardo, junto a cercas eléctricas en el perímetro. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-17-7ea3703d.jpeg Cámara de seguridad instalada en una torre residencial del Distrito Nacional como parte de las medidas de vigilancia del edificio. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-18-27287abb.jpeg Protección con cerca eléctrica en la parte superior de un edificio residencial del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-8-40d3578c.jpeg Sistema de videovigilancia colocado en la Súper Bodega Rueda II como medida de protección. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-163220-15-6571f8c3.jpeg Protección con cerca eléctrica en la parte superior del perímetro de la Torre Veneto IV. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Una medida similar se observa en el Residencial Amanda II, también ubicado en la autopista San Isidro.

En el sector Reparto Los Tres Ojos , varias viviendas mantienen botellas de vidrio incrustadas en las paredes como una forma de seguridad.

En zonas del Distrito Nacional también es común observar cámaras de vigilancia y cercas eléctricas en edificios residenciales.

En el ensanche Paraíso, el condominio Ingrid cuenta con cámaras instaladas, mientras que en Piantini, una torre residencial, ubicada en la esquina de la calle Federico Geraldino, tiene cerca eléctrica señalizada con advertencias de peligro.

En otra torre cercana, llamada Leonardo, además de la cerca eléctrica, los balcones cuentan con mallas de protección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/06032026-medidas-de-seguridad-joliver-brito202603060021-44d47fc4.jpg Condominio cuenta con cámaras instalada, ubicado en el ensanche Paraíso, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/06032026-medidas-de-seguridad-joliver-brito202603060007-4dbdc5c3.jpg Medida de seguiridad aplicada en un condominio. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO) ‹ >

Otra edificación con medidas de seguridad es la Torre Allegro, ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez, donde se visualizan cámaras de vigilancia y protección con cerca eléctrica.

En el ensanche Quisqueya, la Súper Bodega Rueda II, instaló cámaras de seguridad para monitorear lo que ocurre en el negocio.

En esa misma esquina, los edificios Corina V y Rademanes IV también cuentan con cercas eléctricas como parte de sus medidas de protección.