Tragedia en Los Girasoles: hallan sin vida a una bebé dentro de una mochila
Había sido reportada como desaparecida desde la mañana, lo que llevó a una intensa búsqueda por parte de familiares y vecinos, culminando en el macabro hallazgo
Una bebé de aproximadamente un año fue encontrada sin vida dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, en un hecho que ha causado profunda consternación entre los residentes de la zona.
De acuerdo con reportes preliminares, la menor había sido reportada como desaparecida desde tempranas horas de la mañana de este martes, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de familiares y comunitarios. Horas más tarde, el cuerpo fue localizado a pocos metros de su vivienda, sumergido en las aguas de la cañada.
Hasta el momento se desconocen los nombres de la víctima y sus parientes.
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Acciones de la autoridad y proceso investigativo
Extraoficialmente se ha dicho que la madre de la niña se encuentra detenida para fines de investigación, mientras se esclarecen las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar el proceso correspondiente.
- Las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.