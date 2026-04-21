Tragedia en Los Girasoles: hallan sin vida a una bebé dentro de una mochila

El cuerpo de la niña fue encontrado en una cañada en el sector Los Girasoles. ( FUENTE EXTERNA )

Una bebé de aproximadamente un año fue encontrada sin vida dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, en un hecho que ha causado profunda consternación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, la menor había sido reportada como desaparecida desde tempranas horas de la mañana de este martes, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de familiares y comunitarios. Horas más tarde, el cuerpo fue localizado a pocos metros de su vivienda, sumergido en las aguas de la cañada.

Hasta el momento se desconocen los nombres de la víctima y sus parientes.

Acciones de la autoridad y proceso investigativo

Extraoficialmente se ha dicho que la madre de la niña se encuentra detenida para fines de investigación, mientras se esclarecen las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar el proceso correspondiente.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.