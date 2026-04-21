Bebé hallada muerta en cañada de Los Girasoles estaba de visita en casa de familia paterna

Cañada en Los Girasoles en que fue encontrado el cadáver de la bebé. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La bebé de un año, identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, encontrada sin vida este martes en una cañada del sector Los Girasoles Primero, en el Distrito Nacional, estaba de visita en casa de la familia paterna al momento del hecho, según explicó su abuela materna.

La pariente señaló que la menor y sus hermanos fueron llevados para compartir con su otra abuela, como solían hacerlo cuando estaban de visita.

Indicó que la madre de la fallecida reside en El Brisal, en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, y que trabaja fuera del hogar. Dijo también que actualmente está separada del padre de la pequeña.

"Ella todo el tiempo ha sido muy trabajadora, se ocupa de sus hijos y de mantenerlos. Ellos estaban aquí, en Los Girasoles, porque la otra abuela vive aquí. Cuando ella está aquí, le pide a mi hija que le traiga a los niños para verlos", expresó la Julia García García en un video que compartió CDN, canal 37.

Dijo que supo que la otra abuela supuestamente se ha había ido a San Francisco de Macorís el día anterior a la tragedia. Agregó que desconoce cómo ocurrió la tragedia.

Pide custodia de sus nietos

En medio de la investigaciones, pidió que le entreguen la custodia de sus nietos. "Yo de verdad quiero que los niños me los entreguen a mí o se los entreguen a ella (a la madre), que soy su abuela y puedo tenerlos", sostuvo.

De acuerdo con su relato, se enteró de que la bebé estaba desaparecida alrededor del mediodía y, mientras participaba en su búsqueda, fue cuando el cuerpo fue encontrada dentro de una mochila en la cañada.

Policía entrevista a los padres

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la causa de la muerte de la bebé.

"Nuestros agentes, en coordinación con el Ministerio Público y la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, están ampliando las investigaciones para establecer de una manera precisa las causas de muerte de esta pequeña infante", declaró Pesqueira.

El oficial afirmó que se han entrevistado a varias personas, incluidos los padres, y se comenzó el levantamiento correspondiente de pruebas como parte del proceso investigativo.

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