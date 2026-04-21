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accidente autopista 6 de noviembre
accidente autopista 6 de noviembre

Tres muertos, entre ellos un menor, en accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre

El accidente ocurrió a la altura de Hatillo, donde un camión perdió el control y arrolló a una motocicleta

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    Tres muertos, entre ellos un menor, en accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre
    Accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos tres personas perdieron la vida este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del municipio Hatillo, en la provincia San Cristóbal, de acuerdo con datos preliminares ofrecidos por la Defensa Civil.

    El hecho se registró en horas de la tarde cuando el conductor de un camión volteo perdió el control, provocando que el vehículo pesado se deslizara hacia el paseo y arrollara una motocicleta que transitaba por la zona, próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.

    Respuesta de las autoridades y atención a las víctimas

    • Según el informe preliminar, entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido las identidades de los fallecidos.

    Miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron al lugar para viabilizar el tránsito, mientras miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y otros organismos operaban en el lugar del accidente.

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