Un muerto y dos heridos en tiroteo registrado en San Francisco de Macorís

El intercambio de disparos se originó en un callejón, según declaraciones de testigos. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven resultó muerto y otros dos heridos durante un enfrentamiento a tiros ocurrido ayer, lunes, en el sector Hermanas Mirabal, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima mortal fue identificada como José Amauri Núñez, conocido como "Chori".

Mientras que los heridos son Wagner Guillermo Vázquez y Juan Carlos Núñez.

Ambos fueron trasladados de emergencia a distintos centros de salud. Uno recibe atenciones en una clínica privada y el otro permanece ingresado en el hospital público San Vicente de Paúl.

Origen del suceso

El hecho se produjo específicamente en la calle 2 del referido sector, donde, según reportes preliminares, se originó un intercambio de disparos en un callejón.

En la escena, las autoridades hallaron una motocicleta en la que presuntamente se desplazaba la víctima al momento del enfrentamiento.

Agentes de la Policía Científica recolectaron en el lugar como evidencias múltiples casquillos.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que dieron origen al hecho.

El cadáver de Amauri Núñez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.