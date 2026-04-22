La búsqueda de casi cinco años que terminó donde inició

Carli Franchesca Guzmán Roche, de 22 años, desapareció en septiembre del 2021 en Sosúa. ( FUENTE EXTERNA )

Tras casi cinco años de incertidumbre y una búsqueda que nunca se detuvo, fueron localizados los restos de Carli Franchesca Guzmán Roche, una joven reportada desaparecida en 2021.

El 2 de septiembre de ese año, Carli Franchesca salió de su residencia en Baní con fines de recreación a una villa de Sosúa, Puerto Plata, siendo esta la última vez que su familia la vio con vida.

Tres días después, el contacto se perdió, no se supo más de ella. El eco de su voz se apagó en el celular, convirtiéndose en la primera señal de alarma que llevaría a un silencio que se prolongó por 1,600 días.

El 13 de septiembre, la denuncia quedó asentada en los archivos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim). Pero mientras la burocracia estatal apenas desperezaba sus protocolos, la familia Guzmán Roche ya había iniciado su propia búsqueda.

Desde el inicio, los parientes insistieron para que las autoridades allanaran la villa a la que Carli se dirigía e investigaran a un extranjero, de nacionalidad norteamericana, que, según testigos, había estado con ella en sus últimas horas.

Con el paso del tiempo, la Policía realizó un operativo en la propiedad. Entró y salió del lugar, sin más.

“Un animal muerto”

De acuerdo con las declaraciones de un tío de la joven, al ingresar a la residencia alertaron a los agentes sobre un fuerte olor, no obstante, aseguró que los oficiales concluyeron que se trataba de un animal muerto, sin notar que allí se ocultaba la evidencia clave del caso que, ante la falta de “hallazgos”, se archivó.

Lo que siguió para esta familia fue un camino de insistencia por encontrar respuestas, con manifestaciones y vigilias, negada a aceptar el olvido.

La verdad no emergió por una orden judicial, sino por un golpe de suerte, el pasado enero, cuando el nuevo dueño de la villa, que en su momento perteneció al extranjero señalado por la familia, inició una remodelación. Cuando los obreros removieron el terreno, encontraron los restos de Carli Franchesca que, finalmente, salieron a la luz.

El sepelio de la joven se realizó este martes 21 de abril.

Dejados a su suerte Aunque la familia ya sabe dónde está su hija, el hallazgo no trae un alivio pleno. Ahora enfrenta un proceso legal en busca de justicia por la muerte de la joven, una etapa que reabre el dolor. Si bien el Ministerio Público ha informado que las investigaciones avanzan, los parientes dicen que no reciben detalles claros. En medio del proceso, sienten que vuelven a revivir la incertidumbre, esta vez marcada por lo que esperan de las autoridades. También el trato recibido en Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), según allegados, refuerza la sensación de abandono frente a un sistema que, aseguran, los ha dejado a su suerte.

Tipifican el caso como homicidio

El fiscal Kelmin Duncan, representante del Ministerio Público en Puerto Plata, informó que tras la identificación de los restos el caso pasa a calificarse como un homicidio.

El Ministerio Público informó que un equipo de fiscales realizan las diligencias de lugar para esclarecer la muerte de Carli Franchesca Guzmán Roche y "proceder con el sometimiento a la justicia contra la persona o las personas" con los que se establezcan vinculación al crimen.