La Policía dice que investiga hipótesis de una deuda económica en muerte de chofer en Santiago

Ccho personas han sido arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó la noche de este miércoles que investiga la hipótesis de una presunta deuda económica relacionada con la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció producto de una herida mortal, tras ser atacado por una turba de motoristas que lo persiguió hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde acudió a refugiarse.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que las autoridades analizan informaciones que apuntan a la existencia de un conflicto económico, por el cual la víctima habría sido interceptada y acorralada por varios individuos en motores.

"Esta hipótesis se encuentra en proceso de verificación como parte de las pesquisas en curso", expresó Pesqueira en una nota de prensa.

Asimismo, aseguró que, independientemente del origen del conflicto, el caso ha sido declarado "de alta prioridad", con el objetivo de establecer responsabilidades y someter a los implicados ante la justicia.

Ocho personas arrestadas

En el marco de la investigación, ocho personas fueron arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público, quien solicitó medidas de coerción contra siete. La audiencia ha sido aplazada en dos ocasiones. La próxima está pautada para el 27 de este mes a las 9:00 de la mañana.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan. Las autoridades señalan que Abreu Quezada fue interceptado y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho, que le causó la muerte al día siguiente.

Durante las acciones policiales, fue ocupada el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque, así como una motocicleta vinculada al hecho.