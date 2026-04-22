El tránsito vehicular se ha visto afectado debido a deslizamientos de rocas registrados en la comunidad de Palmar Grande, en el municipio Altamira, provincia Puerto Plata.

Luis Francisco, alcalde de Altamira, informó que existe un tramo de la vía que ha sido habilitado de manera provisional para permitir la circulación de vehículos.

Exhortó a los conductores y la población a transitar con extrema precaución por la zona afectada.

El edil indicó que se encuentran en camino hacia el lugar varios equipos pesados para iniciar las labores de limpieza y retiro de escombros, con el objetivo de restablecer el tránsito de manera segura en el menor tiempo posible.

Actualmente, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene a la provincia en alerta amarilla debido a la incidencia de una vaguada prefrontal al noroeste del país y el viento cálido del este/sureste. Asimismo, se han presentado aguaceros de moderados a fuertes en algunas zonas de la localidad.

Preocupación en la zona

Francisco advirtió que la principal preocupación no es la cantidad de rocas que ya han caído, sino el riesgo de que continúen produciéndose nuevos deslizamientos, debido a la inestabilidad del terreno en esa área montañosa.

Ante esa situación, residentes de la comunidad expresaron su preocupación ante la situación.

Señalaron que este tipo de eventos suele registrarse con frecuencia en períodos de lluvias, lo que pone en peligro tanto a conductores como a los lugareños.