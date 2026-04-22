Hermana de chofer ultimado: sea por deuda o por tránsito, no tenían derecho a quitarle la vida

Celine Abreu, hermana del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, asesinado tras ser perseguido por una turba de motoristas, exige justicia y afirma que ninguna circunstancia justifica la muerte de su familiar. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

La hermana del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió tras ser perseguido y atacado por una turba de motoristas el pasado fin de semana en la provincia Santiago, afirmó que ninguna circunstancia justifica el hecho.

Celine Abreu, hermana del fallecido, calificó el crimen como "inaceptable" y sostuvo que, independientemente de las versiones que han surgido sobre el origen del conflicto, nada justifica que se le haya quitado la vida.

"Nosotros exigimos justicia y que caiga todo el peso de la ley, porque este no es un problema solo de una familia, sino de todo un país", expresó.

Varias versiones del hecho

Indicó que han escuchado distintas versiones sobre lo ocurrido, que van desde un supuesto conflicto de tránsito hasta alegadas deudas, pero insistió en que ninguna de estas razones valida la violencia ejercida contra su hermano.

"Si era por deuda, eso no les da derecho a quitarle la vida. Y si fue por un roce de tránsito, mucho menos. Él no agredió a nadie, solo corría y pedía ayuda", manifestó.

Según explicó, el Ministerio Público les informó inicialmente que el incidente se habría originado por un roce con una motocicleta, aunque posteriormente han surgido otras hipótesis.

La mujer también cuestionó la forma en que actuaron los agresores, señalando que su hermano suplicaba por su vida mientras era perseguido.

"Yo me pregunto si es justo que una persona esté pidiendo auxilio y que aun así sigan atacándolo sin detenerse", expresó.

La víctima fue herido normalmente el viernes 17 de abril luego de ser perseguida hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, lugar donde intentó resguardarse mientras pedía auxilio.

Medida de coerción

Por el hecho, siete motoristas se encuentran arrestados, contra quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción. La mañana de este miércoles, la audiencia fue aplazada.

La decisión fue adoptada luego de que el juez José Rafael D´ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de la provincia Santiago, determinara que la defensa no había sido debidamente notificada de la querella ni de las pruebas presentadas por el órgano acusador.

Los procesados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La audiencia fue fijada para el próximo lunes 27 de abril, a las 9:00 de la mañana.