Mercedes Marte llora la pérdida de su hija embarazada y su nieto en accidente en la 6 de Noviembre

Mercedes Marte, llora la perdida de su hija embarazada y su nieto de cuatro años. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El dolor de una madre que pierde a su hija y a su nieto en cuestión de segundos no tiene forma de explicarse.

Mercedes Marte apenas puede sostener la voz cuando recuerda a Morelia Isabel Marte, su hija de 22 años, quien tenía siete meses de embarazo y murió junto a su pequeño Matías Soto, de cuatro años, en el accidente ocurrido el martes en la autopista 6 de Noviembre.

"Nada más fuiste a la pista a buscar tu muerte", repite entre lágrimas, intentando darle sentido a una tragedia que le arrebató dos generaciones de su familia en un mismo instante.

La víctima salió de su vivienda a realizar una diligencia y se encontraba junto a su hijo en una parada en espera de transporte cuando fue impactada por un camión volteo verde, placa L267890.

Morelia, descrita por los suyos, era una joven humilde, servicial y siempre dispuesta a ayudar. Su madre la recuerda como alguien que no sabía negarse cuando se le pedía un favor.

Esa forma de ser la hizo querida en su comunidad de San Francisco, distrito municipal Hato Damas, en San Cristóbal, donde hoy su ausencia marca un vacío profundo entre vecinos, amigos y familiares que aún no asimilan su partida.

Entre lágrimas, Mercedes hace un pedido que nace desde el dolor más profundo: "Que tomen cartas en el asunto para que otras personas no pasen por el dolor tan grande que estoy pasando yo hoy".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-35548-pm-1-bfd33acc.jpeg Familiares y amigos de Morelia le dan el último adiós. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista 6 de Noviembre?

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de ayer martes en la autopista 6 de Noviembre, en el tramo correspondiente al municipio de Hatillo, San Cristóbal, en dirección hacia Santo Domingo.

Según versiones de testigos, varios camiones se desplazaban a alta velocidad, presuntamente compitiendo, cuando se produjo el impacto múltiple que dejó el amargo dolor de la pérdida de cuatro vidas. Las víctimas, según informó la Defensa Civil, se encontraban en una parada a la orilla de la vía, esperando transporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-35547-pm-1-4f00a935.jpeg Escena del accidente en la autopista 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-35547-pm-3-a23dc11c.jpeg Escena del accidente en la 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-35547-pm-4-8d8f5c85.jpeg Restos del camión del accidente en la 6 de Noviembre. (JOLIVER BRITO) ‹ >

Familiares de Valerio Lucas piden justicia

En el hecho también perdió la vida Valerio Lucas Andújar, de 62 años, conocido como "Nino", un hombre descrito por sus familiares y allegados como trabajador, ejemplar, buen hijo, buen esposo, buen vecino y buen padre.

Durante años, en horas de la mañana se dedicaba a su puesto de café, y en las noches trabajaba como seguridad en la escuela básica de Hatillo, en la zona donde era ampliamente conocido y apreciado.

El dolor de su familia también se hace palpable. Su hija, Valeria Lucas, no pudo contener las lágrimas al hablar de la pérdida.

"Es una pena de verdad perder mi papá de esa manera y por una imprudencia de dos personas echando carrera", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-40320-pm-98ae1fbe.jpeg Valeria Lucas, hija de Valerio Lucas Andújar. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Entre el llanto, exigió justicia y pidió que el caso no quede impune.

"Que caiga todo el peso de la ley. No solo por él, también por los otros fallecidos", reclamó.

Testigos relataron escenas de desesperación tras el accidente. El señor Valerio Lucas, fue trasladado a un centro de salud con heridas graves, incluyendo fracturas en ambas piernas, pero no logró sobrevivir.

Mientras tanto, en una cañada a la orilla de la autopista, debajo del camión que se precipitó al agua, quedaron los cuerpos de Morelia y su hijo, una imagen que ha marcado a quienes llegaron minutos después del suceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-40321-pm-cecab6e6.jpeg Familiares, vecinos y allegados velan restos deValerio Lucas Andújar este miércoles 22 de abril de 2026 en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Familiares de las víctimas señalan la imprudencia como la principal causa de la tragedia y denuncian la forma temeraria en que algunos conductores de vehículos pesados transitan por esa vía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del conductor involucrado, quien, según versiones de testigos oculares, habría abandonado la escena tras el accidente. Se desconoce su nombre.