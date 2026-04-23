Un adolescente grave tras caer de escalera luego de que le apuntaran con una escopeta en Santiago

El menor de edad recibe asistencia médica en el hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un adolescente de 14 años resultó gravemente herido al caer por las escaleras de una vivienda, luego de que, presuntamente, un hombre le apuntara con una escopeta, en el sector Congo, provincia Santiago.

La identidad del menor se omite por razones legales.

Tras el incidente, el joven fue trasladado al hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón, donde permanece ingresado en condición delicada, aunque estable, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el personal médico.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado 18 de abril, cuando el adolescente acudió a una residencia donde se encontraba Christian Martin Cruz.

El reporte indica que, al ser atendido, el propietario del inmueble presuntamente le habría apuntado con una escopeta, lo que provocó que el menor, atemorizado, cayera por las escaleras mientras corría para abandonar el lugar.

A causa de la caída, el joven presenta múltiples fracturas y permanece ingresado en la sala de ortopedia del referido centro de salud, donde será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas.

Versiones encontradas

En tanto, una versión distinta del hecho, ofrecida por el jurista Rolando Cárdenas, representante legal del propietario de la vivienda, sostiene que el adolescente habría estado merodeando la vivienda, tocando la puerta de manera insistente y manipulando una cerradura electrónica.

De acuerdo con esta versión, al abrir la puerta, el menor emprendió la huida, tropezó en las escaleras y cayó, resultando lesionado.

La Policía Nacional informó que acudió al lugar tras recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, procediendo a detener al propietario de la vivienda para fines de investigación.

Asimismo, las autoridades retuvieron el arma de fuego, una escopeta calibre 12, marca Maverick 88, la cual, según el reporte preliminar, cuenta con documentación legal vigente.