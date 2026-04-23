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Tráfico de indocumentados
Tráfico de indocumentados

El Ejército desmantela centro de acopio de indocumentados en Dajabón y detiene a 18 haitianos

Las autoridades informan que la finca utilizada para el tráfico de indocumentados pertenece a un dominicano fuera del país

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    El Ejército desmantela centro de acopio de indocumentados en Dajabón y detiene a 18 haitianos
    Detención de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la provincia de Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) desmanteló un presunto centro de acopio utilizado para el tráfico de indocumentados durante un operativo realizado en la provincia de Dajabón, donde fueron detenidos 18 nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

    La intervención fue realizada mediante labores de inteligencia y el despliegue de unidades operativas en una finca que, según informes preliminares, era utilizada por redes de contrabando para albergar a extranjeros antes de trasladarlos hacia otras localidades del país.

    • De acuerdo con las autoridades, la propiedad pertenece a un ciudadano dominicano que actualmente se encuentra fuera del territorio nacional.
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    Situación de los detenidos y seguimiento de la investigación

    Al percatarse de la presencia militar, los presuntos responsables emprendieron la huida, dejando abandonadas a las 18 personas, entre ellas nueve hombres, siete mujeres y un infante.

    Los detenidos fueron puestos bajo custodia para los fines correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de la operación ilícita.

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