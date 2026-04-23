Hallan cadáver en el río Masacre; autoridades inician investigación

Miembros de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) y la Defensa Civil realizan el levantamiento de un cadáver hallado en el río Masacre, en Dajabón, mientras avanzan en las investigaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La mañana de este jueves comenzó con inquietud en la zona fronteriza, cuando civiles reportaron el hallazgo de un cadáver en uno de los diques del río Masacre, generando consternación entre residentes y transeúntes que frecuentan el área.

El cuerpo, encontrado alrededor de las 8:00 de la mañana, presentaba rasgos que sugieren que podría tratarse de un nacional haitiano, aunque su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras la alerta, unidades oficiales se trasladaron al lugar para iniciar el protocolo correspondiente. El levantamiento fue encabezado por el médico legista Manuel Guzmán, junto a miembros de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) de la Policía Nacional, así como personal de la Defensa Civil.

Investigan el hecho

Las labores concluyeron sin incidentes, mientras el cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales y forenses que permitirán esclarecer las causas de la muerte.

En la ribera del río, donde el murmullo del agua suele imponerse, esta vez reinó el silencio y la incertidumbre. Habitantes de la zona observaban a distancia, algunos con preocupación, otros con resignación, ante un hecho que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan por la frontera.

Las autoridades indicaron que mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso y confirmar la identidad del fallecido.