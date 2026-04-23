Recuperan cadáver de joven de 22 años reportado desaparecido en el río Yuna
Los restos del joven fueron entregados al Inacif para los procedimientos correspondientes
La Defensa Civil informó este jueves la recuperación del cuerpo de un joven de 22 años que había sido reportado como desaparecido en días recientes en las aguas del río Yuna, en Monseñor Nouel.
La institución comunicó a través de sus redes sociales que el fallecido era de nacionalidad haitiana, aunque no ofreció detalles sobre su identidad.
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Procedimientos forenses
Indicó que los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.