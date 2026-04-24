Hallan sin vida a una joven en el baño de su residencia en Los Alcarrizos

Yoendry Contreras Vásquez fue encontrada sin vida en su residencia en Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 24 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el sector Las Mercedes, municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

La víctima fue identificada como Yoendry Contreras Vásquez. De acuerdo con informaciones preliminares, su cuerpo fue hallado la noche del jueves 23 de abril, luego de que una vecina, preocupada por no tener noticias de ella desde hacía varios días, acudiera a la residencia.

Al percibir un fuerte olor inusual, la mujer alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, cuyos agentes confirmaron el hallazgo del cadáver en el baño de la vivienda.

Acciones de la autoridad e investigación

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que el caso se encuentra bajo investigación. En ese sentido, equipos de la División de Investigación de Homicidios realizan entrevistas y levantamientos en la zona, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

Contreras, quien era madre de un niño de dos años, llevaba varios días sin ser vista, lo que ha incrementado el dolor entre sus familiares y allegados.