Mujer denuncia que fue violada por militares en la zona fronteriza

Una mujer de nacionalidad haitiana denunció este viernes que fue víctima de violación sexual mientras intentaba ingresar al territorio dominicano por la verja perimetral, próximo al canal La Vigía.

De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada por la señora Viergeline Jean ante la fiscalía local el pasado 20 de abril.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-22129-pm-06edc3fb.jpeg Denuncia presentada por la señora Viergeline Jean ante la Fiscalía. (FUENTE EXTERNA)

La dama acusa a los miembros del Ejército Dominicano de haberla agredido sexualmente.

Según el relato ofrecido a las autoridades, el hecho habría ocurrido alrededor de las 10:00 de la noche del 19 de abril, cuando la denunciante y otra mujer se desplazaban por la zona fronteriza. En ese momento, habrían sido interceptadas por varios hombres, señalados posteriormente en la querella formal.

Orden de arresto contra implicado

Ante la gravedad de la acusación, la jueza interina Aleyda Franco Tejada autorizó una orden de arresto contra uno de los señalados, identificado como Natanael Nova de los Santos, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones.

El tribunal explicó que la medida fue adoptada conforme a las disposiciones legales vigentes, al considerar necesaria la presencia del imputado durante el proceso investigativo.

Reacciones y preocupaciones

El caso ha provocado preocupación entre residentes y defensores de derechos humanos, quienes exigen que la investigación avance con transparencia y que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

La provincia de Dajabón, punto clave de intercambio fronterizo entre República Dominicana y Haití, vuelve a quedar en el centro del debate sobre la seguridad, la protección de mujeres vulnerables y el respeto a los derechos humanos en la zona limítrofe.

Mientras tanto, la víctima espera justicia en medio del dolor y del trauma que deja una denuncia tan estremecedora.