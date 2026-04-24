Las lluvias registradas en las últimas horas en la provincia Puerto Plata han provocado el desbordamiento de varios ríos que atraviesan distintos municipios de esa provincia.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y comunidades que aún no se recupera de las inundaciones registradas a mediados de abril, que dejaron daños significativos en infraestructuras, incluyendo puentes, calles y viviendas.

Hasta el momento, no se reportan familias desplazadas por las nuevas precipitaciones.

De acuerdo con Whascar García, director provincial de la Defensa Civil, los afluentes que han presentado crecidas incluyen los ríos Bajabonico, Muñoz, San Marcos, Camú, Yásica y Sonador, los cuales comenzaron a desbordarse desde la jornada del jueves debido a las lluvias asociadas a una vaguada.

García explicó que el río Bajabonico nace en el municipio de Altamira y desemboca en Villa Isabela, atravesando varias comunidades. En tanto, los ríos Muñoz y San Marcos inciden en San Felipe de Puerto Plata; el Camú en Montellano; y el Yásica y Sonador en el distrito municipal de Yásica Arriba.

Aunque los ríos han experimentado aumentos significativos en sus caudales, el director provincial de la Defensa Civil indicó que estos han comenzado a descender gradualmente, luego de que las lluvias cesaran entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada de este viernes.

"Los ríos se desbordaron, crecieron, pero gracias a Dios no han afectado viviendas", precisó.

Recomendaciones

Sin embargo, exhortó a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de que los cursos de agua continúen aumentando, debido a que se prevé que las lluvias persistan durante el día.

Puerto Plata se mantiene en alerta roja. En las zonas costeras, el oleaje se mantiene anormal y el Océano Atlántico presenta alta turbidez debido al arrastre de sedimentos desde los ríos y cañadas, por lo que las autoridades mantienen bandera amarilla, aunque no descartan elevarla a roja si las condiciones empeoran.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de la docencia en toda la provincia.