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Centro de Corrección Najayo
Centro de Corrección Najayo

Una riña entre cinco reclusos en Najayo deja dos heridos

La directora del centro, Yadira de los Santos Valdez, dijo que los lesionados fueron llevados a un centro de salud

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    Una riña entre cinco reclusos en Najayo deja dos heridos
    Centro Correccional Najayo Hombres. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Una riña entre cinco privados de libertad en el Centro Correccional Najayo 20, ubicado en San Cristóbal, dejó como resultado dos internos heridos, informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

    El incidente ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 8:20 p.m., en el área M1 del recinto, donde los reclusos se enfrentaron por alegadas disputas internas, cuyas causas aún están bajo investigación, conforme a un comunicado.

    Los heridos fueron identificados como Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica tras resultar lesionados durante la pelea. No se reveló a qué centro hospitalario fueron llevados ni su condición de salud.

    Los otros internos son: Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete y Luis Junior Martínez Lorenzo.

    Las autoridades indicaron que los otros tres reclusos involucrados fueron aislados de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades.

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    Infografía
    Yadira de los Santos Valdez, directora del centro. (FUENTE EXTERNA)

    La directora del centro, Yadira de los Santos Valdez, explicó que el personal de seguridad actuó conforme a los protocolos establecidos, logrando controlar la situación y restablecer el orden en el recinto.

    La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales aseguró que el incidente no afectó el funcionamiento general del centro, donde se mantiene la vigilancia y las medidas de control correspondientes.

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