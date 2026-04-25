Las autoridades decomisan 1,163 paquetes de marihuana en Puerto Plata

Vista de los paquetes de presunta marihuana incautada. ( DARE COLLADO / DIARIO LIBRE )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público, incautaron 1,163 paquetes de presunta marihuana sintética, durante labores de inspección en el puerto de la provincia Puerto Plata.

Las autoridades dominicanas localizaron la sustancia ilícita oculta dentro de una carga consolidada de televisores, neveras y muebles, evidenciando las nuevas modalidades utilizadas por estas estructuras criminales.

El decomiso fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar un contenedor procedente de Miami, Estados Unidos, en cuyo interior se detectaron irregularidades.

Acciones oficiales y cooperación institucional

Según el informe oficial, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva orientada a identificar, ubicar y someter a la justicia a todos los responsables de esta operación ilícita, reafirmando su política de cero tolerancia frente al narcotráfico.

La DNCD destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, factores determinantes para continuar fortaleciendo las capacidades operativas del país frente a las amenazas del crimen organizado.

Los 1,163 paquetes ocupados fueron enviados, bajo estricta cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará su peso exacto.

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