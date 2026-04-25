Las autoridades dominicanas informaron la incautación de 450 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína y el arresto de cuatro ciudadanos venezolanos, como resultado de un operativo marítimo realizado al sur de la playa Punta Salinas, en la provincia Peravia, tras una persecución que se prolongó por más de 12 horas.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, agencias de inteligencia del Estado, y con el apoyo de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA), bajo la dirección del Ministerio Público.

Según el informe oficial, las autoridades habían activado un protocolo de vigilancia tras detectar una embarcación sospechosa que se dirigía hacia las costas dominicanas. El seguimiento dio paso a un amplio despliegue aéreo, naval y terrestre que permitió interceptar la lancha rápida a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-111332-am-2afb910f.jpeg Vista de los apresados por el decomiso de 450 paquetes de cocaína en la provincia Peravia. (FUENTE EXTERNA)

Recuperaron 15 pacas

Al notar la presencia de las unidades operativas, los ocupantes de la embarcación intentaron evadir la persecución realizando maniobras evasivas y lanzando múltiples pacas al mar. Sin embargo, las acciones no tuvieron éxito y la embarcación fue finalmente neutralizada.

Durante el operativo fueron arrestados cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Posteriormente, las autoridades activaron un plan de búsqueda y rastreo en la zona, logrando recuperar 15 pacas del agua, las cuales contenían en su interior los 450 paquetes de la sustancia ilícita, envueltos en fundas plásticas con distintos logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-111330-am-1-7f91fe25.jpeg Vista de las 15 pacas que fueron recuperadas en el mar, que contenían 450 paquetes de cocaína. (FUENTE EXTERNA)

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones correspondientes para desarticular la red criminal vinculada a este intento de narcotráfico internacional. En tanto, los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades indicaron que estas estructuras criminales emplean narcolanchas equipadas con potentes motores y tecnología avanzada de comunicación, con el objetivo de introducir grandes cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia territorio dominicano.

Los paquetes incautados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán analizados para determinar el tipo exacto de droga y su peso definitivo, siguiendo los protocolos de cadena de custodia.