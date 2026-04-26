Adulta mayor resulta herida tras ataque con piedra en puente de la avenida 25 de Febrero

La afectada se desplazaba en un vehículo junto a un familiar luego de ser recogida en el aeropuerto. ( FUENTE EXTERNA )

Una adulta mayor resultó herida este domingo tras un violento incidente registrado en las inmediaciones del puente seco que conecta la avenida 25 de Febrero con San Isidro, en Santo Domingo Este.

Según una denuncia hecha a través de la página AccidentesRD, la afectada se desplazaba en un vehículo junto a su familiar luego de ser recogida en el aeropuerto, cuando una persona lanzó un peñón que impactó el automóvil, rompiendo el cristal e hiriéndola de gravedad.

Como consecuencia del ataque, la señora M. G., de 79 años, sufrió heridas severas en el rostro que requirieron aproximadamente 30 puntos de sutura. En tanto, el conductor resultó con golpes en el hombro derecho, la pierna derecha y parte del torso.

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Según informaciones obtenidas en la zona, el presunto agresor sería un hombre de tez morena, baja estatura, que vestía un polocher rojo, y a quien residentes identifican como una persona con aparentes trastornos mentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/79030c55-9de6-4b98-a437-43579ded713a-b9d4ce82.jpg La piedra cayó dentro del vehículo. (FUENTE EXTERNA)

Los afectados advirtieron que el hecho pudo haber tenido consecuencias fatales, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para intervenir en la situación y prevenir que actos como este continúen poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.