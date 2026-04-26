La Policía arresta a un hombre por intento de homicidio a su padre en Dajabón

La Policía investiga el caso como presunta violencia intrafamiliar agravada. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó este domingo que fue arrestado un hombre acusado de intento de homicidio contra su propio padre, en un hecho ocurrido en la provincia Dajabón.

El detenido es Fredy Clime de los Santos, alias "Jefry", de 33 años, residente en el municipio de Loma de Cabrera. Su arresto se produjo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Dajabón, a solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el imputado habría ingresado en horas de la madrugada a la vivienda de su padre, Fredy Antonio Clime Díaz, portando un arma blanca tipo colín, con la presunta intención de quitarle la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/fredy-clime-d9f2d4ea.jpg Freddy Antonio Clime (FUENTE EXTERNA)

Investigación y acciones legales en curso

La agresión no se consumó gracias a la intervención de otro familiar, quien logró impedir el ataque. Según la denuncia, el acusado presenta antecedentes de comportamiento violento, especialmente cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades indicaron que el caso está siendo investigado como presunta violencia intrafamiliar agravada y agresión con riesgo para la vida de la víctima.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional reiteró su compromiso de enfrentar con firmeza los hechos de violencia.