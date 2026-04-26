Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por exseguridad en Hato Mayor

Francisco Nieves presenta una herida por cartucho en la región inguinoescrotal izquierda. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre resultó gravemente herido la tarde del sábado tras recibir un disparo con cartucho durante un incidente ocurrido en una empresa ubicada en la carretera de San Francisco Vicentillo-Hato Mayor.

El herido fue identificado como Francisco Nieves, conocido como "Franklin", de 50 años, quien presenta una herida por cartucho en la región inguinoescrotal izquierda, además de fracturas en la pelvis y en la cabeza del fémur.

Nieves reside en el distrito municipal San Francisco-Vicentillo, provincia El Seibo.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo en Nieves Agrocacao, cuando un exempleado de la empresa, que se desempeñaba como seguridad, acudió presuntamente en estado de embriaguez a reclamar el pago de su liquidación. Durante una discusión, el exseguridad habría realizado el disparo que dejó a Nieves gravemente herido.

Acciones de las autoridades tras el incidente

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro de salud de la región, donde recibe atenciones médicas.

En tanto, el presunto agresor fue retenido por personas presentes en el lugar, quienes lo entregaron junto al arma de fuego a las autoridades correspondientes.