Policía mata a hombre era buscado por asalto a una señora en plena calle en El Millón

Asalto a mano armada captado en video y difundido en redes. ( FUENTE EXTERNO )

La Policía Nacional informó este domingo que un "reconocido delincuente", que era activamente buscado por su presunta participación en un asalto a mano armada captado en video y difundido en redes sociales, falleció la tarde del sábado tras enfrentar a tiros a una patrulla de Investigación (Dicrim) que le daba seguimiento. Se le imputada el asalto a una señora mayor en el sector El Millón, Distrito Nacional.

Se trata de Jorge Junior Pérez Encarnación, dominicano, de 26 años, residente en el sector Engombe, Santo Domingo Oeste, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Vinicio Calventi, a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, según el acta de levantamiento de su cadáver.

Detalles confirmados del enfrentamiento

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en la calle Salomé Ureña, del distrito municipal de Pantoja, cuando agentes policiales realizaban labores investigativas y de patrullaje en seguimiento al citado antisocial.

Según la institución del orden, al notar la presencia policial, Pérez Encarnación habría disparado contra los agentes con una pistola marca Arcus, calibre 9mm, serie HP402921, que portaba de manera ilegal, viéndose estos en la obligación de repeler la agresión.

Contexto del asalto y seguimiento policial

Los investigadores indicaron que el hoy occiso era perseguido por su implicación en un asalto ocurrido el 19 de abril, en el que, presuntamente junto a su pareja sentimental, Emeling Steffany Scoh Santos (detenida), despojó de sus pertenencias a una ciudadana, de 72 años, en un hecho denunciado en el sector El Millón, Distrito Nacional.

Evidencia colectada

En la escena fueron recolectados por la Policía Científica tres casquillos calibre 9mm, así como el arma de fuego utilizada por el occiso, con su cargador.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.