Muere mujer y un niño durante accidente de tránsito en Dajabón

Accidente de tránsito que dejó dos muertos y un herido en Dajabón. ( JAVIER GENAO )

La provincia de Dajabón amaneció de luto tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer domingo, que dejó como saldo dos fallecidos, entre ellos un niño de apenas dos años, y otro menor gravemente herido.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que el conductor de una camioneta involucrada fue identificado como Keiri Santiago Riverón Lombert, quien resultó ileso tras el impacto.

El joven conducía una JAC Frison T9 4WD.

En el hecho perdió la vida Estephania Fernández Torres, quien se desplazaba en una Tauro CG200. Junto a ella viajaba un niño de dos años, quien también falleció en el lugar de la tragedia.

De acuerdo con el médico legista actuante, ambas víctimas murieron a causa de trauma craneoencefálico severo.

Otro menor, de tres años, resultó con trauma craneal moderado a severo, múltiples laceraciones y trauma abdominal. Fue atendido en el Hospital Provincial Matías Ramón Mella y posteriormente referido a un centro especializado en Santiago de los Caballeros.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este domingo, cuando ambos vehículos transitaban de este a oeste por la referida vía, en un tramo que comunitarios describen como peligroso y abandonado.

Reclamos por el estado de la carretera

Residentes denunciaron que en esa zona de Dajabón han ocurrido más de cinco accidentes debido al mal estado de la carretera, los hoyos, la falta de señalización y la oscuridad que impera en horas nocturnas.