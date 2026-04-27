Muere mujer y un niño durante accidente de tránsito en Dajabón
El accidente, que involucró a una camioneta y una motocicleta, dejó a otro menor gravemente herido
La provincia de Dajabón amaneció de luto tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer domingo, que dejó como saldo dos fallecidos, entre ellos un niño de apenas dos años, y otro menor gravemente herido.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que el conductor de una camioneta involucrada fue identificado como Keiri Santiago Riverón Lombert, quien resultó ileso tras el impacto.
- El joven conducía una JAC Frison T9 4WD.
En el hecho perdió la vida Estephania Fernández Torres, quien se desplazaba en una Tauro CG200. Junto a ella viajaba un niño de dos años, quien también falleció en el lugar de la tragedia.
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- De acuerdo con el médico legista actuante, ambas víctimas murieron a causa de trauma craneoencefálico severo.
Otro menor, de tres años, resultó con trauma craneal moderado a severo, múltiples laceraciones y trauma abdominal. Fue atendido en el Hospital Provincial Matías Ramón Mella y posteriormente referido a un centro especializado en Santiago de los Caballeros.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este domingo, cuando ambos vehículos transitaban de este a oeste por la referida vía, en un tramo que comunitarios describen como peligroso y abandonado.
Reclamos por el estado de la carretera
Residentes denunciaron que en esa zona de Dajabón han ocurrido más de cinco accidentes debido al mal estado de la carretera, los hoyos, la falta de señalización y la oscuridad que impera en horas nocturnas.
- La tragedia ha reavivado el clamor de la comunidad, que exige a las autoridades intervenir de inmediato la vía para evitar que más familias sigan siendo golpeadas por el dolor y la pérdida.