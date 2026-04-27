¿Cómo fue ultimada la bebé encontrada en una mochila en Los Girasoles?

El órgano persecutor dice que al momento de su muerte, la bebé estaba con sus hermanos dentro de la vivienda de su padre. ( DARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La muerte de la bebé Ruth Angélica Mota Martínez, de un año de edad, ocurrió en la madrugada del pasado 21 de abril dentro de su propia vivienda a manos de su padre, Rosi Alfredo Mota Almonte, conocido como "El Locón Brake" o "Freddy", según el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente del órgano acusador, el hecho se produjo alrededor de las 6:10 de la mañana, cuando el imputado regresó a la casa bajo los efectos de sustancias controladas, luego de haber pasado la noche en la residencia de una mujer identificada como C.V.

En ese momento, la menor se encontraba llorando junto a sus hermanos. Según la acusación, esta situación provocó una reacción violenta del hombre, quien procedió a asfixiarla por sofocación, causándole la muerte dentro de la vivienda.

Posteriormente, aproximadamente a las 7:00 de la mañana, el imputado introdujo el cuerpo sin vida de la pequeña en un bulto color rosa. Luego salió de la casa y se dirigió a la residencia de C.V., donde tomó una manta color morada con la cual envolvió el cadáver.

Después lanzó el cuerpo en una cañada cercana a la referida vivienda.

Minutos después de cometer el hecho, alrededor de las 7:15 de la mañana, el hombre regresó a la casa de C.V., preguntando por ella, a pesar de tener conocimiento -según el expediente del Ministerio Público- de que ya había salido a su lugar de trabajo.

"Habían pasado la noche juntos y esta le había solicitado que debía retirarse temprano de su casa, ya que tenía que ir a su lugar de trabajo a las 7:00 de la mañana", estableció el órgano acusador en el documento.

Más tarde, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, "El Locón Brake" volvió nuevamente al lugar y preguntó a una adolescente si había visto a su hija, alegando que estaba desaparecida, lo que dio inicio a una búsqueda en el sector, sin dar con su paradero.

Tras difundirse la desaparición, comunitarios se unieron a la búsqueda. Fue alrededor de la 1:30 de la tarde cuando varios niños que transitaban por la cañada observaron un bulto sospechoso. Al acercarlo con un palo, descubrieron dentro del mismo el cuerpo sin vida de la menor.

De inmediato, los residentes dieron la voz de alerta y notificaron a la Policía Nacional. Al lugar se presentaron agentes del Departamento de Homicidios junto al Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante las investigaciones, varios, cuyo nombre se hace reserva para proteger su integridad, indicaron que días antes el imputado había estado en posesión de un bulto con características similares al utilizado para ocultar el cuerpo.

Asimismo, C.V. declaró que había desechado un bulto rosado parecido y que la manta encontrada había sido lavada por ella un día antes del hecho.

Tres meses de prisión preventiva

Este lunes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Rosi Alfredo, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres.

La jueza Lissa Veras, del citado tribunal, dispuso la revisión de la medida de coerción para el imputado el viernes 17 de julio de 2026.

El imputado fue arrestado el 23 de abril de 2026, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Calificación jurídica

El Ministerio Público ha calificado el caso como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, que sanciona, el primero, el homicidio voluntario y lo define como: "El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio". Mientras que el segundo establece el castigo para el homicidio, determinando en su segunda parte (304-II) una pena de 30 años de trabajos públicos si el homicidio sigue, acompaña o precede a otro crimen.

así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03 sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, relativos al derecho a la vida y a su protección.