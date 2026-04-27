Mujer con presuntos trastornos mentales se lanza al río Yaque del Norte con su hijo

La dama fue trasladada al Hospital Padre Fantino, donde recibió atenciones médicas. ( FUENTE EXTERNA )

Momentos de angustia se vivieron la tarde de este lunes en Montecristi, luego de que una mujer se lanzara desde el puente General Benito Monción hacia las turbulentas aguas del río Yaque del Norte cargando con un niño de apenas dos años de edad.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Civiles de Montecristi, dirigidos por el intendente coronel Francisco Francisco, lograron rescatar con vida a la mujer en medio de una rápida y arriesgada operación que mantuvo en tensión a decenas de personas que se congregaron en la zona.

Sin embargo, el niño continúa desaparecido, lo que ha desatado una intensa búsqueda por parte de los organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, que se mantienen rastreando las aguas del caudaloso río.

El padre del menor, visiblemente afectado, relató que hizo todo lo posible por salvar a su hijo en medio de la emergencia, pero la fuerza de la corriente y la gran cantidad de agua se lo impidieron.

Situación de la mujer y seguimiento institucional

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, la mujer, residente en el sector Los Ángeles de Montecristi, presenta presuntos trastornos de salud mental, situación que habría incidido en el lamentable hecho.

Tras ser rescatada, la dama fue trasladada al Hospital Padre Fantino, donde recibió atenciones médicas, y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades del Ministerio Público para fines de investigación.