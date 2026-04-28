Las autoridades decomisan 19 pacas de hachís en Miches

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), coordinados por miembros del Ministerio Público, decomisaron 19 pacas de hachís en un operativo de inspección ejecutado en las costas del municipio Miches, provincia El Seibo.

A través de informaciones de inteligencia, los equipos operativos fueron alertados de un movimiento sospechoso en la playa Las Pasas, por lo que se trasladaron al lugar e iniciaron amplias labores de búsqueda y rastreo, hallando un saco que contenía la presunta sustancia narcótica.

Atendiendo a instrucciones del fiscal, los agentes actuantes procedieron a abrirlo, ocupando 19 pacas con 380 porciones de hachís, con un peso de 33.60 libras, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-28-at-102258-am-5aef6073.jpeg 19 pacas de hachís incautadas en Miches. (FEUNTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-28-at-102257-am-1-081e0eb2.jpeg 19 pacas de hachís incautadas en Miches. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Acciones y seguimiento de las autoridades

Según una nota de prensa, tras el hallazgo de la sustancia, los equipos operativos ampliaron el radio de búsqueda en todo el litoral, para dar con posibles evidencias, así como con los involucrados en la frustrada operación.

"El hachís es una sustancia psicoactiva concentrada, elaborada a partir de la resina de las flores de la planta de cannabis y se obtiene mediante la separación y compresión de los tricomas".

Al momento de la intervención, varias personas que se encontraban próximo al lugar fueron detenidas para fines de investigación.

La DNCD con apoyo de los organismos oficiales han intensificado las labores operativas en contra del tráfico de drogas, en aeropuertos, puertos, fronteras y todo el territorio nacional.