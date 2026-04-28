Hallan muerto a un empleado del Inabie reportado como desaparecido
Tres personas están detenidas mientras avanzan las investigaciones
Fue hallado sin vida Cándido Figueroa de los Santos, de 45 años, empleado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), quien había sido reportado como desaparecido tras varios días de búsqueda.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el hallazgo del cuerpo se produjo con apoyo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
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"En el día de ayer lamentablemente fue encontrado el cuerpo sin vida de Cándido Figueroa, de 45 años de edad. Por este hecho, nuestros agentes están actuando en estricta coordinación con el Ministerio Público", manifestó.
Acciones oficiales y estado de la investigación
Por el hecho permanecen detenidos Yalín Carmona, Lenny Martínez Frías y Alexander Valdéz,quienes figuran como personas de interés en la investigación.
Al ser consultado sobre posibles hipótesis o vínculos entre los detenidos y la víctima, el vocero señaló que no se ofrecerán detalles por el momento.
"Rogamos que nos permitan seguir desarrollando la línea investigativa que por el momento es una fase secreta, pero estas tres personas son de interés en el proceso investigativo y están siendo señalados como participantes de una u otra forma en este hecho", expresó Pesqueira.
- El caso permanece bajo investigación, mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinará la causa de la muerte.
Prófugos
Asimismo, permanecen prófugos otros implicados identificados únicamente por los apodos "Chon", "Roni" y "Nariz", quienes son activamente buscados por las autoridades. Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su captura.
En la escena del hecho, técnicos de la Policía Científica realizaron el procesamiento correspondiente, recolectando evidencias materiales, incluido un cargador para arma de fuego, las cuales serán sometidas a los análisis periciales de rigor como parte del proceso investigativo.