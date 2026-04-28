Hallan a una persona ahogada en el malecón de Puerto Plata

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para su identificación. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue encontrado ahogado la tarde de ayer, lunes 27 de abril, en el Malecón de San Felipe, provincia Puerto Plata.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al fallecido, debido a que no portaba documentos.

El hallazgo movilizó a socorristas de la Defensa Civil, así como a agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo.

Sin detalles

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para su identificación.

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.