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Accidente de Tránsito
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Un hombre muere durante accidente de tránsito en Higüey

Las autoridades están investigando el caso para dar con el paradero del conductor del camión que se dio a la fuga tras el impacto

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    Un hombre muere durante accidente de tránsito en Higüey
    Carro involucrado en el accidente donde perdió la vida Misael Santana Concepción. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven de 25 años perdió la vida la tarde de ayer, lunes, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Otra Banda–La Ceiba, provincia La Altagracia.

    La víctima fue identificada como Misael Santana Concepción, quien falleció en el lugar del hecho a causa de los golpes recibidos, según el levantamiento del cadáver realizado por el médico legista doctora Ruth Almánzar.

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    Infografía

    Detalles confirmados del accidente

    El accidente se produjo alrededor de las 4:40 de la tarde, en la zona conocida como La Cruz del Isleño, en dirección sur-norte.

    Santana Concepción se desplazaba en un carro marca Toyota, negro, cuando colisionó con un camión tipo volteo, marca Sinotruk, que no portaba placa. El vehículo pesado transportaba desechos sólidos.

    Acciones de las autoridades

    • El conductor del camión huyó tras el impacto, dejando el vehículo abandonado en el lugar del accidente.

    El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, a fin de dar con el paradero del responsable y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.