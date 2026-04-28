Muere otra persona ahogada en Puerto Plata

La Defensa Civil pide a la población tener precaución al momento de visitar ríos, playas y balnearios durante esta temporada de lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil informó este martes sobre el fallecimiento por ahogamiento de una segunda persona en Puerto Plata en un período de 48 horas.

La nueva víctima fue identificada como Eury Guerrero Jáquez, de 22 años de edad.

El joven perdió la vida mientras se bañaba junto a varios compañeros en el río Muñoz.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Defensa Civil, el afluente no se encontraba crecido al momento del hecho.

Otra muerte

El caso anterior se registró la tarde del lunes en el malecón de Puerto Plata, donde una persona fue encontrada ahogada, sin que hasta el momento haya sido identificada.

Whascar García, director provincial del organismo de socorro, hizo un llamado a la población a tomar precauciones al momento de acudir a ríos, playas y otros balnearios, especialmente durante esta temporada.

La provincia ha sido impactada desde hace varios días por fuertes lluvias que han provocado colapso de puentes y carreteras, además de daños a viviendas.