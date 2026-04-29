VIDEO | Accidente aéreo en Dajabón deja dos lesionados y aeronave destruida
Las autoridades están a la espera de un informe oficial que explique las causas del accidente
Una avioneta se precipitó la mañana de este miércoles en la pista de aterrizaje del destacamento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), en la provincia Dajabón, dejando como resultado dos personas con heridas leves.
El accidente ocurrió en la pista aérea del destacamento 2do. Tte. Piloto Luis Gustavo G.R. Olivares Cabrera, donde la aeronave impactó y quedó completamente destruida.
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Estado de los tripulantes y acciones oficiales
De acuerdo con informaciones ofrecidas por el encargado de la Cruz Roja en Dajabón, Jorge Cruz, los dos tripulantes resultaron con lesiones leves, incluyendo quemaduras.
- La avioneta tipo aeronave Tecnam P92, matricula N 577TU, era pilotada por Domingo Anibal Medina Bisono, quien viajaba acompañado del copiloto Luis Manuel Carrasco.
Las autoridades correspondientes se encuentran a la espera de ofrecer un informe oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.