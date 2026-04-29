Policías ultiman a un hombre durante allanamiento en Santiago; familiares denuncian fue ejecutado

Miembros de la Policía Nacional ultimaron la madrugada de este miércoles a un hombre durante un allanamiento realizado en el barrio Los Santos, en la provincia Santiago.

El occiso fue identificado como Christopher Paredes.

Según la Policía, Paredes era buscado mediante orden de arresto por su presunta vinculación a múltiples asaltos en distintos sectores de la referida provincia.

Detalles del operativo y hallazgos policiales

A Christopher Paredes se le ocuparon dos armas de fuego, así como dos motocicletas reportadas como robadas, de acuerdo con informaciones ofrecidas por las autoridades policiales.

Además, durante el operativo en el lugar donde residía, las autoridades habrían recuperado más de 50 carteras que habrían sidosustraídas en hechos delictivos.

Desde la uniformada informaron que el hoy occiso mantenía en zozobra a residentes de zonas como Cerro Alto, El Paraíso, Buena Vista, Las Colinas, Tierra Alta y otros.

Trascendió que muchos de los robos eran perpetrados contra mujeres, a quienes interceptaba cuando se dirigían o regresaban de sus labores, centros educativos o universidades.

Reacciones de familiares y contexto judicial

Las autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas de asaltos en los referidos sectores a acudir a la institución, ya que existe la posibilidad de que sus pertenencias se encuentren entre las recuperadas.

Familiares rechazan versión oficial

En tanto, parientes del fallecido negaron la versión policial y aseguraron que se trató de una "ejecución".

Afirman que el hombre se encontraba durmiendo al momento de la intervención.

Christopher Paredes tenía seis meses en libertad tras haber cumplido una condena de cinco años de prisión por un proceso judicial relacionado con un homicidio.