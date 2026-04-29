La Defensa Civil busca niño desaparecido en el río Yaque del Norte

La búsqueda abarca una gran área del río Yaque del Norte ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Defensa Civil en la provincia Montecristi reanudaron este miércoles la búsqueda de un niño de dos años que fue arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte.

Según versiones preliminares, no se tienen rastros del menor desde la tarde del lunes 27 de abril, cuando su madre se lanzó con él hacia el afluente desde el puente General Benito Monción.

Aunque el niño continúa desaparecido, la mujer fue rescatada con vida y posteriormente trasladada a un centro de salud.

Razones del hecho

De acuerdo con informaciones de allegados, la madre del menor presuntamente sufre problemas de salud mental y ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones.

La Defensa Civil detalló que la búsqueda abarca una amplia zona, que incluye parte del océano Atlántico.