Un video grabado ha generado preocupación en la comunidad educativa tras mostrar a varios niños, con edades aparentes entre los 8 y 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

El caso fue confirmado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la zona, Arleny Santana, quien explicó que el menor que aparece con el arma es estudiante del mismo centro educativo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Casos de pandillas

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

"Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación", explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. "Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres", indicó.

Falta "gravísima"

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta "gravísima", lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

También expresó preocupación por la seguridad dentro del plantel, señalando que en el momento del incidente una docente se encontraba cerca, sin percatarse de la situación. "Tenemos que cuidar a todos: estudiantes, maestros y personal de apoyo", afirmó.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.