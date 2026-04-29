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Desbordamiento del arroyo El Chévere incomunica a Higüey y San Rafael del Yuma

Las autoridades desplegaron equipos de asistencia y limpieza en la zona para restablecer el paso

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    Desbordamiento del arroyo El Chévere incomunica a Higüey y San Rafael del Yuma
    Brigadas de la Defensa Civil, RD-Vial y del Ministerio de Obras Públicas realizan labores de limpieza tras el desbordamiento del arroyo El Chévere. (FUENTE EXTERNA)

    El desbordamiento del arroyo El Chévere, en la provincia La Altagracia, mantenía interrumpido el tránsito entre los municipios Higüey y San Rafael del Yuma desde tempranas horas de este miércoles, luego de que el afluente se saliera de su cauce debido a las lluvias registradas.

    Este arroyo recibe aguas de varios puntos, entre ellos Jobo Dulce y Mata Chalupa, y posteriormente desemboca en el río Yuma.

    Autoridades trabajando

    Cabe destacar que, las autoridades acudieron al lugar. Miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) trabajaban en la regulación del tránsito, mientras que la Defensa Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) brindaron apoyo en las acciones correspondientes.

    Asimismo, brigadas de RD-Vial y del MOPC realizaron labores de limpieza en el área del Cruce del Chévere, luego de que el desbordamiento del arroyo arrastrara una gran cantidad de desechos.

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    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.