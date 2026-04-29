Desbordamiento del arroyo El Chévere incomunica a Higüey y San Rafael del Yuma

Brigadas de la Defensa Civil, RD-Vial y del Ministerio de Obras Públicas realizan labores de limpieza tras el desbordamiento del arroyo El Chévere. ( FUENTE EXTERNA )

El desbordamiento del arroyo El Chévere, en la provincia La Altagracia, mantenía interrumpido el tránsito entre los municipios Higüey y San Rafael del Yuma desde tempranas horas de este miércoles, luego de que el afluente se saliera de su cauce debido a las lluvias registradas.

Este arroyo recibe aguas de varios puntos, entre ellos Jobo Dulce y Mata Chalupa, y posteriormente desemboca en el río Yuma.

Autoridades trabajando

Cabe destacar que, las autoridades acudieron al lugar. Miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) trabajaban en la regulación del tránsito, mientras que la Defensa Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) brindaron apoyo en las acciones correspondientes.

Asimismo, brigadas de RD-Vial y del MOPC realizaron labores de limpieza en el área del Cruce del Chévere, luego de que el desbordamiento del arroyo arrastrara una gran cantidad de desechos.