Descartan persona atrapada tras desplome de pared en sector de Santiago

Brigadas de emergencias retiran escombros de la zona del derrumbe. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades descartaron que alguna persona haya quedado atrapada tras el desplome de una pared en el sector Arroyo Hondo, en la zona sur de la provincia Santiago, luego de completar las labores de remoción de escombros en el lugar.

Asimismo, informaron que el hombre que residentes presumían se encontraba bajo los escombros fue localizado sano y salvo, lo que permitió dar por concluido el proceso de búsqueda sin reportes de víctimas.

El desplome de la pared se produjo próximo a la medianoche de ayer, miércoles, a causa de un deslizamiento de tierra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-13316-pm-1-92078f52.jpeg Miembros de los organismos de emergencias en labores en la zona impactada con el derrumbe. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

De acuerdo con las autoridades, la obra donde ocurrió el desplome se encontraba paralizada por disposición del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, debido a que no cumplía con las normas establecidas.

En el lugar se pretendía construir un taller de motocicletas.

Viviendas afectadas

El colapso de la pared también afectó parcialmente las estructuras de viviendas cercanas, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

Al lugar de presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil, quienes realizaron las labores de búsqueda y aseguramiento del área.