×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
deslizamiento de tierra Santiago
deslizamiento de tierra Santiago

Descartan persona atrapada tras desplome de pared en sector de Santiago

En el lugar se pretendía construir un taller de motocicletas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Descartan persona atrapada tras desplome de pared en sector de Santiago
Brigadas de emergencias retiran escombros de la zona del derrumbe. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Las autoridades descartaron que alguna persona haya quedado atrapada tras el desplome de una pared en el sector Arroyo Hondo, en la zona sur de la provincia Santiago, luego de completar las labores de remoción de escombros en el lugar.

Asimismo, informaron que el hombre que residentes presumían se encontraba bajo los escombros fue localizado sano y salvo, lo que permitió dar por concluido el proceso de búsqueda sin reportes de víctimas.

El desplome de la pared se produjo próximo a la medianoche de ayer, miércoles, a causa de un deslizamiento de tierra.

Expandir imagen
Infografía
Miembros de los organismos de emergencias en labores en la zona impactada con el derrumbe. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

De acuerdo con las autoridades, la obra donde ocurrió el desplome se encontraba paralizada por disposición del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, debido a que no cumplía con las normas establecidas. 

  • En el lugar se pretendía construir un taller de motocicletas.
RELACIONADAS

Viviendas afectadas

El colapso de la pared también afectó parcialmente las estructuras de viviendas cercanas, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

Al lugar de presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil, quienes realizaron las labores de búsqueda y aseguramiento del área.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.