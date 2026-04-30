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deslizamiento de tierra Santiago
deslizamiento de tierra Santiago

VIDEO | Se desploma una pared en Arroyo Hondo, Santiago; presumen posibles víctimas

Se presume hay una persona atrapada entre los escombros

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Un deslizamiento de tierra provocó el desplome de una pared en el sector Arroyo Hondo, ubicado en la zona sur de Santiago.

Los residentes en el lugar presumen que una persona podría haber quedado atrapada bajo los escombros.

De acuerdo con versiones de comunitarios, se trataría de un indigente que acostumbraba a refugiarse en el lugar durante episodios de lluvia.

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El hecho

El incidente fue reportado en horas de la madrugada de este jueves, entre las 12:00 y la 1:00 a. m., según informaron lugareños.

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Miembros de los organismos de emergencias en labores en la zona impactada con el derrumbe.
Miembros de los organismos de emergencias en labores en la zona impactada con el derrumbe. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
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Las autoridades utilizan varios equipos para remover los escombros.
Las autoridades utilizan varios equipos para remover los escombros. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
    • Tras la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil se presentaron en la zona e iniciaron labores de búsqueda y remoción de escombros para confirmar si hay víctimas.

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la presencia de personas atrapadas, mientras continúan las labores en el lugar.

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    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.