Bomberos trabajan para sofocar incendio en empresa de accesorios de baño en SDE

Vista aérea del incendio que afecta almacén en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos once unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional trabajan para sofocar un incendio que se registró la tarde de este jueves en una empresa de accesorios de baño, del sector Alma Rosa en Santo Domingo Este.

El establecimiento está ubicado en la calle Presidente Vásquez, esquina calle Altagracia Sepúlveda, y almacena inodoros, espejos, materiales para la adecuación de baños, bañeras y sanitarios, indicó el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, coronel Roberto Santos Méndez.

El oficial dijo a Diario Libre que su unidad recibió el reporte del fuego aproximadamente a la 1:12 de la tarde, a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

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Control del incendio

Santos Méndez indicó que, aunque se encuentra en fase de ejecución, mantienen el incendio bajo control.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y no se han reportado heridos ni fallecidos.

Al lugar del siniestro se apersonó, además del Cuerpo de Bomberos, una unidad de la Defensa Civil, para dar apoyo.