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incendio Santo Domingo Este
incendio Santo Domingo Este

Bomberos confinan el incendio en empresa de baños en Santo Domingo Este

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se conocen las causas del siniestro que comenzó en la tarde

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    Bomberos confinan el incendio en empresa de baños en Santo Domingo Este
    Ocho unidades de bomberos trabajan para sofozar el siniestro. (FUENTE EXTERNA)

    Tras más de 10 horas de labor, unidad del Cuerpo de Bomberos mantienen confinado el incendio que se reportó en la tarde de este jueves en una empresa de accesorios de baños, en el sector Alma Rosa, del municipio Santo Domingo Este.

    Hasta el momento se desconocen las causas del incidente, ni se han reportado heridos o afectados.

    El encargado de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, coronel Juan Pablo Marte, explicó a Diario Libre que el siniestro está confinado, más no extinto.

    • En el establecimiento, ubicado en la calle Presidente Vásquez esquina calle Altagracia Sepúlveda, se almacenan inodoros, espejos, lavamanos y materiales para la adecuación de baños, bañeras y sanitarios.

    En este sentido, el coronel Marte precisó que el incendio no se va a extender, y ya no puede afectar a otras estructuras, "pero todavía está ardiendo", por lo que en este proceso se encargan de remover los objetos y escombros, para apagar el fuego en su totalidad.

    Detalles del incendio

    El incendio fue reportado aproximadamente a las 1:12 de la tarde, a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

    En el lugar asisten ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Santo Domingo Este, 3 unidades del Distrito Nacional; además de la Defensa Civil, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Policía Nacional.

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