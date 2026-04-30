Las intensas lluvias registradas durante la noche de ayer, miércoles, provocaron el desbordamiento de varios afluentes en la provincia Santiago Rodríguez, generando inundaciones en distintos sectores y dejando decenas de viviendas afectadas.

El director provincial de la Defensa Civil, Santos Rodríguez, explicó que las precipitaciones impactaron tanto el municipio cabecera como varias comunidades cercanas, donde se reportaron inundaciones significativas y familias que tuvieron que ser desplazadas de manera temporal hacia casas de allegados.

De acuerdo con el informe preliminar, los sectores más afectados incluyen El Romerillo y El Guanal.

Asimismo, en comunidades como Cambelén, Bambán y La Olla, las crecidas del río Yaguajal provocaron la entrada de agua a múltiples viviendas.

Santos Rodríguez indicó que, además de los daños a residencias, un camión perteneciente a una empresa local fue arrastrado por la corriente, aunque aclaró que el vehículo se encontraba estacionado al momento del incidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

"Hasta ahora no tenemos nada humano que lamentar", aseguró el socorrista.

Informó que los equipos de la Defensa Civil continúan realizando evaluaciones para determinar la magnitud real de los daños.

Otras provincias

Se informó que situaciones similares de crecida de ríos también se han registrado en otras provincias del Cibao, entre ellas Puerto Plata, Espaillat, La Vega y el municipio de Tenares.