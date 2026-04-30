Hallan muerto a un recluso en la cárcel Pedro Santana en El Seibo

Cárcel General Pedro Santana, de la provincia de El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades de la cárcel General Pedro Santana, ubicado en la provincia de El Seibo, informaron este jueves sobre la muerte de un interno de ese centro. Dijeron que el caso está bajo investigación.

El fallecido fue identificado como Reivy Evangelista de la Cruz, quien se encontraba recluido en dicho centro y fue hallado sin vida la mañana del miércoles, durante una revisión rutinaria realizada por el personal del penal.

Acciones de las autoridades tras el hallazgo

De acuerdo con informaciones preliminares, el cuerpo presuntamente no presentaba signos visibles de violencia.

Las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará una autopsia para determinar con precisión las circunstancias de su muerte.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras se espera el informe oficial que arroje mayores detalles sobre este hecho.