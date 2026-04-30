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muerte privado de libertad El Seibo
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Hallan muerto a un recluso en la cárcel Pedro Santana en El Seibo

Autoridades penitenciarias dijeron que el cuerpo de Reivy Evangelista de la Cruz fue hallado sin signos de violencia, pero que investigan el caso

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
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Hallan muerto a un recluso en la cárcel Pedro Santana en El Seibo
Cárcel General Pedro Santana, de la provincia de El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades de la cárcel General Pedro Santana, ubicado en la provincia de El Seibo, informaron este jueves sobre la muerte de un interno de ese centro. Dijeron que el caso está bajo investigación.

El fallecido fue identificado como Reivy Evangelista de la Cruz, quien se encontraba recluido en dicho centro y fue hallado sin vida la mañana del miércoles, durante una revisión rutinaria realizada por el personal del penal.

Acciones de las autoridades tras el hallazgo

  • De acuerdo con informaciones preliminares, el cuerpo presuntamente no presentaba signos visibles de violencia.

Las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará una autopsia para determinar con precisión las circunstancias de su muerte.

  • El caso se encuentra bajo investigación, mientras se espera el informe oficial que arroje mayores detalles sobre este hecho.
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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.