El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este jueves que activaron la búsqueda de un hombre que presuntamente se lanzó al mar Caribe la tarde del miércoles 29 de abril, en un hecho ocurrido en la avenida 30 de Mayo, casi frente al club social Casa de España, del Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer, cuando el hombre, identificado como David Fernández, de 35 años, habría ingresado al área costera y desde entonces se desconoce su paradero. Hasta el momento, su cuerpo no ha sido recuperado.

Acciones de la autoridad y búsqueda activa

Pesqueira explicó que cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 captaron el momento en que Fernández cruzó la vía, desde su residencia hacia la orilla del mar, descendiendo hacia una cueva, punto en el cual se pierde todo contacto con visual con él.

Minutos antes, David Fernández escribióen su cuenta de Instagram, a través de una historia, que se lanzaría al mar, lo que motivó a que sus familiares iniciaran su búsqueda.

En respuesta al hecho, equipos del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con unidades del Sistema 911, la Armada de República Dominicana (ARD) y otros organismos de rescate, mantienen activas las labores de búsqueda en la zona.

El vocero policial aseguró que los operativos continuarán de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del ciudadano.